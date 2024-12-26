Российские туристы не отказываются от поездок в Египет из-за беспорядков
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Исполнительный директор «Альянса туристических агентств» Наталья Осипова рассказала, что россияне не отказываются от поездок в Египет на новогодние праздники в связи с массовыми протестами.
Как поясняется в сообщении, в Египте проходят массовые протесты оппозиции в связи с планами властей запустить многомиллиардный проект строительства новой административной столицы и президентского дворца.
«Бывает такое в разных странах, но отказов от поездок по этому поводу нет», — сказала Осипова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, в основном туристы едут к морю, где спокойно. Единственное, на что беспорядки могут повлиять, — это отмена экскурсий в Каир, хотя у самих пирамид протестов нет.
Она отметила, что никаких происшествий с российскими туристами в Египте не зафиксировано.
По данным эксперта, египетские курорты всегда находятся в топе у россиян, а на новогодние каникулы они входят в тройку лидеров по бронированию.