Российские туристы не отказываются от поездок в Египет из-за беспорядков

Эксперт Осипова: отказов от новогодних туров в Египет из-за протестов нет

Исполнительный директор «Альянса туристических агентств» Наталья Осипова рассказала, что россияне не отказываются от поездок в Египет на новогодние праздники в связи с массовыми протестами.

Как поясняется в сообщении, в Египте проходят массовые протесты оппозиции в связи с планами властей запустить многомиллиардный проект строительства новой административной столицы и президентского дворца.

«Бывает такое в разных странах, но отказов от поездок по этому поводу нет», — сказала Осипова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, в основном туристы едут к морю, где спокойно. Единственное, на что беспорядки могут повлиять, — это отмена экскурсий в Каир, хотя у самих пирамид протестов нет.

Она отметила, что никаких происшествий с российскими туристами в Египте не зафиксировано.

По данным эксперта, египетские курорты всегда находятся в топе у россиян, а на новогодние каникулы они входят в тройку лидеров по бронированию.