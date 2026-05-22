Россиянка пожаловалась на опарышей в раковине в отеле в Египте

Российский турагент рассказала о своем отпуске в Египте, который запомнится ей надолго. Вместе с сыном она отдыхала в отеле Pickalbatros Jungle, где в какой-то момент в ее раковине появились живые жирные опарыши. Об этом она рассказала в одной из соцсетей.

По словам туристки, главными критериями выбора были огромный аквапарк, луна-парк и счастливый ребенок. Однако уже с первой ночи пошли неприятные сюрпризы.

Семью поселили на второй этаж без выхода к бассейну. В пять утра на крыше номера начался шум из-за прилетевших голубей: птицы топали, хлопали крыльями и ворковали. По словам женщины, пернатая «коммуналка» устроила дискотеку. После жалобы на ресепшен стало тише, но голуби до конца не съехали.

На пятый день утром женщина обнаружила в раковине ванной комнаты опарышей. Как выяснилось позже, личинки приползли не из канализации, а через отверстие для лампочек на потолке. Турагент призналась, что даже с ее рыбацким стажем такое в отпуске видеть — перебор. Сотрудники отеля прибыли через 10 минут и отправили «незваных жильцов» в слив.

Семью переселили в другой номер всего за 40 минут, за что женщина поставила отелю плюс. Правда, перед переселением ей дали подписать бумагу об отсутствии претензий. Сама туристка философски заметила, что идеальных отелей не существует, важно не отсутствие проблем, а то, как их решают.

