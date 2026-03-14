Россиянина толпой избили на Шри-Ланке из-за «испорченной» доски для серфинга

Толпа местных жителей избила россиянина на Шри-Ланке из-за того, что он отказался платить за «испорченную» доску для серфинга. Ланкийцы окружили туристов и отобрали телефон, сообщает SHOT .

Инцидент произошел на третий день отпуска москвичей Виктора и Марии, которые занимались серфингом на пляже в Велигаме. Мужчина встал на арендованную доску для серфинга, но не смог поймать волну и столкнулся с местным серфером. В результате на доске местного образовалась небольшая трещина.

Виктору выставили счет за ремонт якобы особенной доски в размере 25 тыс. рупий или около 6 тыс. рублей. Россияне отказались платить крупную сумму и предложили вдвое меньше. Однако в ответ местный житель выхватил из рук девушки телефон, после чего началась потасовка — сразу 15 ланкийцев окружили пару. Виктор получил травму уха.

Россиянам вернули телефон только когда приехали сотрудники полиции. Но только с одним условием — выплатить полную стоимость за ремонт доски, иначе у них будут проблемы с законом и депортация.

Опытные туристы утверждают, что подобные случаи могут быть частью «скам-схемы». Из-за большого количества серферов на берегу легко имитировать столкновение досок. Местные требуют огромные деньги за ремонт.

