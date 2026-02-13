Россияне застряли на границе с Грузией из-за сильного снегопада

Россияне не могут пересечь границу с Грузией из-за сильного снегопада. В настоящее время для грузовиков закрыто движение через два пропускных пункта, сообщает SHOT .

С раннего утра сильная метель наблюдается в районе МАПП Верхний Ларс и Нижний Зарамаг. Водители сообщают о больших пробках, в которых они проводят около 2-3 часов, прежде чем добраться до паспортного контроля. Очевидцы утверждают, что движение затруднено с российской стороны границы.

На опубликованных кадрах видно, как машины движутся с маленькой скоростью. На обочинах образовались большие сугробы. При этом снегопад не прекращается.

Из-за неблагоприятных погодных условий фурам временно запретили проезд через 2 пропускных пункта на границе РФ и Грузии.

