Россияне выбрали Петербург и Кубань на майские праздники

Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан стали самыми популярными направлениями на майские праздники по ранним бронированиям. В начале выходных лидирует Казань, сообщает Газета.ru .

По данным сервиса «Отелло», на Санкт-Петербург приходится 12% всех ранних броней на майские праздники. Краснодарский край (Сочи, Сириус, Эстосадок) занимает 11%, Татарстан — 10%.

В период с 30 апреля по 3 мая по числу броней лидирует Казань. С 8 по 11 мая город опускается на третье место, уступая Санкт-Петербургу и Москве. В 2025 году наблюдалась такая же динамика. В сервисе отмечают, что поездки в Казань чаще планируют заранее, тогда как путешествия в Москву и Санкт-Петербург нередко бронируют спонтанно.

По опросу, 27% россиян отправляются в спонтанные поездки в праздники, 44% — в выходные с пятницы по воскресенье.

В десятку популярных направлений также вошли Москва, Калининградская область, Алтай, Нижегородская, Ставропольская и Ярославская области, а также Дагестан. Самое доступное размещение — в Дагестане и Москве, средний чек не превышает 7 тыс. рублей за ночь. В Грузии — до 6 тыс. рублей.

Чаще всего туристы бронируют жилье на 1, 8 и 9 мая. Средняя продолжительность поездки — 2–3 дня, в Санкт-Петербурге и Ставропольском крае — около четырех дней. Среди зарубежных направлений лидирует Белоруссия, далее следуют Турция, Узбекистан, Грузия и Армения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.