Россияне выбрали лучшие туристические маршруты по стране

Медиагруппа «Комсомольская правда» завершила народное голосование в премии «Маршрут построен 2024-2025»: читатели выбирали лучшие проекты путешествий по России на сайте travel.spec.kp.ru с 5 февраля по 14 марта, сообщает kp.ru .

Голосование включало в себя 20 номинаций. Следующий этап — это работа экспертного совета премии: специалисты будут выбирать победителей из шорт-листа. Их имена назовут на церемонии награждения Национальной туристической премии в апреле.

В конкурсе приняли участие более 900 проектов из 78 республик, краев и областей России: они представляют собой пешие и автомобильные маршруты, осмотры ярких достопримечательностей, иммерсивные экскурсии и необычные фестивали. В этом сезоне появилась новая номинация «Зарубежный туризм».

Национальную туристическую премию «Маршрут построен» поддерживает проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Партнерами выступили сервис бронирования Яндекс Путешествия и туроператор FUN&SUN.