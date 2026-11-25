Поездки в места летнего отдыха из детства набирают популярность у россиян. Об этом рассказал руководитель проекта апарт-комплекса «Сады морей» Олег Сакадин, сообщает NEWS.ru .

«Возвращение на курорт детства оказалось массовой практикой, а не редким сентиментальным жестом. 84% участников опроса уже приезжали взрослыми туда, где отдыхали летом в детстве. Регулярно ездят в такие города 30% граждан, один или два раза были 54% человек. Не планируют возвращаться только 2% респондентов», — сказал он.

По словам эксперта, главный мотив таких путешествий — желание увидеть, как изменились знакомые места. Этот ответ выбрали 48% опрошенных.

Сакадин отметил, что поездки часто приобретают семейный характер. Среди тех, кто вернулся на курорты детства, 35,7% приезжали со своими детьми, по 23,8% — с родителями и партнером. Показать детям места своего детства хотят 40% участников опроса. Только 2% ответили, что им интереснее новые направления.

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