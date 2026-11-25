В Одинцовском парке обустраивают парковку на 183 места и новую входную группу

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 24 ноября проверил строительство парковки и входной группы в парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Комплекс работ планируют завершить до июля 2027 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новую входную группу и парковку на 183 машиноместа обустраивают со стороны Подушкинского шоссе. Здесь также построят павильон с пунктом проката спортивного инвентаря, кафе и туалетами. Работы рассчитаны на 2026–2027 годы и включают реконструкцию теннисного корта рядом с главным входом и площадки для выгула собак.

Андрей Иванов вместе с коллегами обсудил с подрядчиком ход строительства и планы на ближайшие месяцы. На площадке работают 34 специалиста и 56 единиц техники. Подрядчик расчищает лес от валежника, разрабатывает котлован и готовит территорию под парковку.

«До конца года планируем обустроить песчано-щебеночное основание парковки и свайный фундамент павильона, а также обновить площадку для выгула собак», — подчеркнул Андрей Иванов.

Весной подрядчик приступит к укладке финишного покрытия, сборке металлоконструкций и монтажу освещения. Весь комплекс работ рассчитывают завершить до июля 2027 года.

В 2023–2025 годах основную парковку со стороны Северного обхода Одинцово расширили до 650 мест, расчистили 150 гектаров леса, оборудовали освещение и видеонаблюдение на всей территории парка. В 2026 году Лазутинка стала лауреатом Всероссийской премии «Парки России» в номинации «Спортивный парк».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.