Роутер стоит заменить, если он теряет связь с частью устройств, а перезагрузка и проверка скорости не помогают. Об этом рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко, сообщает NEWS.ru .

По словам эксперта, модели старше пяти лет могут не поддерживать современные стандарты шифрования и интернет-протокол IPv6. Это мешает новым гаджетам подключаться или ограничивает их работу. Беспричинные сбои также могут указывать, что маршрутизатор не справляется с нагрузкой.

«Wi-Fi-сеть — это общая среда, а не выделенный канал для каждого гаджета. Если к сети подключены старый принтер, умная лампочка или камера, работающая на устаревшем стандарте, роутер вынужден отправлять служебные сигналы на минимальной скорости, понятной этому устройству. Такой гаджет может занимать эфирное время непропорционально долго, и современные ждут в очереди. В результате скорость на новых девайсах падает, когда старое активно или просто включено», — добавил Кузьменко.

Причиной проблем может стать и износ блока питания: со временем он начинает выдавать ток, которого недостаточно при интенсивной работе роутера.

Ранее Роскачество советовало размещать маршрутизатор в центре квартиры, а не в шкафу или за телевизором: это снижает качество сигнала.

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