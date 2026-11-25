Минимальный набор продуктов на Дальнем Востоке подорожал вдвое за десять лет

За десятилетие минимальная продуктовая корзина на Дальнем Востоке стала примерно вдвое дороже. На Чукотке ее стоимость выросла почти в 2,3 раза, сообщает «ФедералПресс» .

«По данным Росстата, минимальный набор продуктов питания в среднем по России в середине 2016 года стоил около 3,8 тыс. рублей в месяц на человека, а летом 2026 года — около 8 тыс. рублей, то есть рост составил примерно 110%», — констатировал доцент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Лазарев.

На Чукотке набор стоил 9,3 тыс. рублей в 2016 году и 21,3 тыс. в августе 2026-го. В Камчатском крае он обходится примерно в 13,5 тыс., в Хабаровском — в 10,4 тыс. рублей. Состав набора менялся, поэтому сравнение показывает общий порядок цен, а не точную динамику.

Лазарев объяснил разницу расходами на доставку, хранение, топливо, энергию и северные надбавки к зарплатам. Особенно дорожали масло, овощи, картофель, яйца, сахар и мясо.

При продуктовой инфляции 5–6% в год через десять лет набор может стоить 13–14 тыс. рублей в среднем по России и от 35 тыс. на Чукотке. Местное производство и развитие транспорта могут сократить разрыв, но не устранят его полностью, считает Лазарев.

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