Россияне увеличили бронирования на лето на 24%

Россияне активнее планируют летний отпуск: растут продажи товаров для отдыха и число ранних бронирований. Интерес к поездкам по стране и отдыху у моря заметно усилился.

С начала весны пользователи тревел- и маркет-сервисов чаще покупают товары для отпусков и бронируют жилье. По данным «Яндекс Путешествий», в первом квартале 2026 года число летних бронирований выросло на 24% по сравнению с прошлым годом. При этом 83% заказов приходится на внутренние направления.

В «Яндекс Маркете» отметили рост спроса на сезонные товары.

«С начала весны россияне все больше смещают фокус на базовые и универсальные товары для поездок. Наибольшим спросом пользуется одежда, аксессуары и косметика. В марте 2026 года по сравнению с февралем вдвое выросли продажи очков, кепок, а также средств для загара и защиты от солнца. Спрос на панамы и чемоданы за тот же период увеличился в 1,3 раза. Вырос интерес и к детским товарам: костюмы для плавания стали покупать в 1,3 раза чаще, а шлепанцы — в 1,2 раза», — уточнили в компании для эфире радио Sputnik.

Эксперты отмечают, что формат отдыха меняется: поездки становятся длиннее и чаще ориентированы на семьи.

«Главный тренд — удлинение поездок. Если в течение 2025 года пользователи чаще выбирали короткие выезды на 2-3 дня, то на лето фокус смещается в сторону полноценного отпуска: средняя длительность бронирования увеличивается до пяти ночей. Это говорит о возвращении к формату классического отдыха, когда поездка — это не просто смена обстановки на выходные, а возможность перезагрузиться. Второй заметный сдвиг — укрепление семейного туризма», — подчеркнули в сервисе.

Интерес к фильтру «Рядом море» за год вырос более чем вдвое. Одновременно увеличились продажи надувных кругов и матрасов — в два раза, оборудования для серфинга и водных лыж — в 1,4 раза, жилетов для плавания — в 1,2 раза.

