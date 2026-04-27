Россияне теперь могут оплачивать покупки в Турции через СБП

У россиян появилась возможность оплачивать покупки в Турции по СБП. Такую оплату в рублях принимают больше тысячи туристических точек, сообщает Mash .

Платить за покупки через СБП можно в турецких аптеках, продуктовых магазинах и сувенирных лавках. Курс составляет около двух рублей за лиру. Цифра эквивалентна обмену наличных.

Схема оплаты похожа на обычные операции по QR-коду в России. Продавец формирует код, а россиянин сканирует его в приложении своего банка.

Сумма отображается в отечественной валюте, а продавец получает лиры.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.