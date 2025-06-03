Россияне скупают дешевые авиабилеты на июль в Узбекистан и Казахстан

Как правило россияне заранее готовятся к заграничному отпуску. На июль 2025 года российские путешественники скупают дешевые билеты из Москвы в Белоруссию, Узбекистан, ОАЭ, Оман и Казахстан. Об этом сообщает Газета.ru .

Эксперты сервиса «Авиасейлс» проанализировали запросы жителей России и выяснили, что 35% всех забронированных билетов приходится на заграничные туры. Причем туристы планируют посетить ближайшие страны: Белоруссию, Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман и Казахстан. В среднем цены билетов в оба направления из Москвы на одного человека варьируются в промежутке от 8,9 тыс. рублей до 31 тыс. рублей.

Туристы из Санкт-Петербурга покупают дешевые билеты в Белоруссию, Узбекистан, ОАЭ, Азербайджан и в Армению. Из Северной столицы в среднем улететь в отпуск и вернуться обратно можно за сумму от 11,2 тыс. до 36,9 тыс. рублей. Самым дешевым направлением является Белоруссия, а самым дорогим — Армения.

Из Екатеринбурга в июле выгоднее всего полететь в Казахстан. Стоимость билетов в обе стороны обойдется от 17,9 тыс. рублей. Самым дорогим рейсом будет направление в ОАЭ — от 36,9 тыс. рублей.

Из Казани можно также улететь в Белоруссию, но потратить на дорогу в обе стороны придется от 19,7 тыс. рублей. Самыми интересными направлениями являются Грузия (от 35,6 тыс. рублей) и Шарджа (от 35,9 тыс. рублей).