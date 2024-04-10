Россияне резко перехотели переезжать в Турцию

Спрос граждан РФ на жилье в Турции под вид на жительство и гражданство стремительно снижается, пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование «ГЖА.РФ».

В марте этого года показатель оказался на 60% ниже, чем в 2023 году и на 78,7% ниже марта 2022 года. Также в первом квартале этого года спрос упал на 16,4% по сравнению с четвертым кварталом 2023-го.

Однако интерес к переезду в Турцию возрос в рамках помесячной динамики. В марте показатель вырос на 1,6% по отношению к прошедшему февралю.

Ранее директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев заявлял, что турецкий импорт в Россию упал на треть не из-за проблем с переводами. Основной причиной оказалось распределение логистических цепочек поставок по разным странам.