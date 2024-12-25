Россияне перестали бронировать туры в Анапу из-за разлива мазута

Спрос и покупка туров в Анапу на новогодние праздники уменьшились из-за разлива мазута, который произошел в Черном море, но бронирования на следующее лето проходят в обычном режиме, сообщает «Интерфакс» .

«Новогодние праздники действительно немного просели. Аннуляций мы не фиксируем, но динамика бронирований сократилась в пределах 10%. Это не фатально», — отметил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

По его словам, туристы, которые отправляются в Анапу этой зимой, в основном, едут в отели с развитой инфраструктурой, но погулять по пляжу сейчас не получится.

Об уменьшении объема бронирований сообщил и гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

«У нас провален Новый год. Те туристы, которые купили путевки, не планируют ехать, а кто рассматривал такой вариант, меняют планы», — прокомментировал он ситуацию с анапскими путевками.

Как считают в ассоциации отельеров АМОС, что отказы туров в Анапу на Новый год из-за ЧП носят единичный характер, так как городе не очень популярен для зимних поездок.

Днем 15 декабря в Керченском проливе попал в шторм и потерпел крушение перевозивший мазут танкер «Волгонефть-212». Спустя несколько часов другой нефтеналивной танкер — «Волгонефть-239» — также получил серьезные повреждения во время шторма и сел на мель в районе порта Тамань. В числе основных версий ЧП — ошибка экипажей танкеров.