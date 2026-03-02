Россияне не отменяют туры в ОАЭ на фоне конфликта

Туроператоры сообщили о стабильном спросе на отдых в ОАЭ на весну

Российские туристы не спешат отказываться от поездок в страны Персидского залива на фоне конфликта вокруг Ирана, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Генеральный директор туроператора «Звезды путешествий» Олег Афрамеев рассказал, что отмен туров в ОАЭ и другие страны региона немного. По его словам, активный зимний сезон прошел спокойно, а на весенние каникулы с 28 марта по 5 апреля туристы пока не меняют планы.

«Пока люди не отменяют поездки, а просто ждут хорошие новости. В целом российские туристы не склонны паниковать. Однако прямо сейчас поездками в тот регион никто не интересуется, клиентам предлагают другие страны», — отметил Афрамеев.

Директор компании «Леон Сервис» Лариса Холмова уточнила, что МИД России рекомендовал воздержаться от поездок только в Иран и Израиль. Туристы, планировавшие отдых в ОАЭ, Омане, Катаре и Саудовской Аравии, ожидают дальнейшей информации.

Холмова отметила, что Дубай остается крупным транспортным хабом, через который россияне летают в другие страны.

Ранее США, Бахрейн, Иордания, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ осудили Иран за удары по соседним государствам. Действия Тегерана названы «опасной эскалацией» и угрозой региональной стабильности.

