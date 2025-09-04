Россияне массово скупают билеты в Пекин, чтобы побывать в местном Хогвартсе

На фоне отмены виз в Китай россияне начали массово скупать билеты в Пекин, где находится парк Universal Beijing Resort с аттракционами, посвященными Гарри Поттеру, сообщает SHOT .

Universal Beijing Resort разделен на несколько тематических зон. Одна из них выстроена по мотивам книг и фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Гости смогут посетить здесь школу чародейства Хогвартс, а также деревушку Хогсмид.

Также туристам доступен выбор волшебной палочки, изучение заклинаний и многое другое. При этом стоимость тура в Пекин на несколько дней оценивается всего в 60 тыс. рублей.

В эту стоимость входят билеты на самолет, которые обойдутся около 40 тыс. рублей, отель — порядка 15 тыс. рублей, а также билеты в парк развлечений — 7 тыс. рублей.

С 15 сентября 2025 года Китай вводит экспериментальный безвизовый режим для российских путешественников. О том, куда поехать и что посмотреть в КНР, читайте в материале РИАМО.