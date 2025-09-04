Куда поехать и что посмотреть в Китае: 8 самых интересных городов и достопримечательностей

С 15 сентября 2025 года Китай вводит экспериментальный безвизовый режим для российских путешественников. В материале РИАМО рассказываем о том, что может заинтересовать туристов в Поднебесной.

1. Шанхай

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Шанхай, расположенный в дельте реки Янцзы, считается одним из главных культурных центров Китая. Этот город невероятно привлекателен для внутреннего туризма – ежегодно сюда приезжают из других провинций более 390 миллионов китайцев, а это значит, что тут действительно есть на что посмотреть.

В Шанхае расположены многочисленные музеи, пагоды, уютные пешеходные улочки, живописная набережная Вайтань, Шанхайский Диснейленд, Шанхайская международная музыкальная деревня, Храм Нефритового Будды, а также самый высокий небоскреб Китая – 632-метровая Шанхайская башня (для туристов открыта смотровая площадка на высоте 555 метров).

2. Запретный город и Великая Китайская стена

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Большинство туристов включают столицу Китая – Пекин – в число городов, которые непременно нужно посетить. Одной из главных достопримечательностей считается Запретный город – бывшая резиденция китайских императоров, самый обширный дворцовый комплекс в мире.

Кроме того, на территории Пекина находятся Бандалинский участок Великой Китайской стены, построенный в XIV веке, Летний императорский дворец, знаменитый Храм Неба, ведущий свою историю с 1420 года, гробницы правителей династии Мин, а также музей пещерного человека Чжоукоудянь. Также туристов привлекает крупнейшая в мире площадь Тяньаньмэнь, на которой расположены мавзолей Мао Цзедуна и Национальный музей Китая.

3. Сиань и Терракотовая армия

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Город Сиань с более чем 3000-летней историей может предложить туристам множество достопримечательностей: здесь расположена часть средневековой городской стены (по которой можно прогуляться или прокатиться на велосипеде), Музей стел, Исторический музей провинции Шэньси с огромной коллекцией древностей, буддийский монастырь Дасиншань, а также две Пагоды диких гусей, рядом с которыми находится самый большой поющий фонтан в Азии.

Отдельной точкой притяжения считается мавзолей Цинь Шихуанди. Рядом ним располагается знаменитый некрополь, где можно взглянуть на Терракотовую армию – захоронение более чем 8 тысяч терракотовых солдат, которые выстроены в боевой порядок и охраняют гробницу императора с III века н.э.

4. Монастырь Шаолинь

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Один из самых знаменитых буддийских монастырей расположен на горе Суншань, неподалеку от города Дэнфэн. Монастырь был основан в 495 году и сегодня является точкой притяжения для тысяч туристов. В течение многих веков здесь не только проводят религиозные служения, но также изучают боевые искусства – в частности, кунг-фу. Путешественники могут посетить многочисленные храмы и древний Лес пагод Талинь, а также посмотреть выступления и тренировки учеников школ боевых искусств.

5. Дворец Потала

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Дворец Потала и буддийский храмовый комплекс – бывшая резиденция Далай-ламы, расположенная в Тибетском автономном округе КНР. Это место является точкой притяжения не только туристов, но и буддийских паломников. Комплекс расположен на горе, включает в себя множество лестниц, храмов, дворцов и площадей. Площадь комплекса – 130 тысяч кв. м, на осмотр всех храмов и достопримечательностей может уйти целый день.

6. Гуанчжоу

Фото - © Losevsky Pavel / Фотобанк Лори

Гуанчжоу – город с более чем 2000-летней историей, и здесь, кроме традиционных для Китая небоскребов, площадей, торговых улочек и развлекательных центров, можно найти множество древних достопримечательностей. Здесь расположены храм бога Южного моря, который был построен в I веке нашей эры, буддийский храм Шести бадьяновых деревьев и храм семьи Чэнь, представляющий из себя уникальный памятник традиционной китайской архитектуры и искусства.

Любители экзотики могут посетить рынок Цинпин, где продаются народные снадобья, экзотические кушанья и ремесленные поделки. А отдохнуть от шума и суеты мегаполиса можно в живописном парке Юэсю площадью 920 тысяч квадратных метров.

7. Чэнду и заповедник панд

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Город Чэнду привлекает туристов многочисленными музеями и храмовыми комплексами, также здесь можно прогуляться по историческому району Цзиньли с традиционными китайскими домами и магазинчиками, а еще – посетить заповедник, где разводят больших панд. Природный заповедник, расположенный в 10 км от города, – уникальное место, где можно полюбоваться на панд в условиях, максимально приближенных к естественным. Также в заповеднике живут красные (или малые) панды, белые аисты и редкие виды журавлей.

8. Чунцин – самый многоярусный город

Фото - © Римма Тельнова / Фотобанк Лори

Этот мегаполис, расположенный в окружении трех горных массивов, может привлечь любителей урбанистики. Сотни небоскребов здесь связаны многочисленными переходами, тоннелями, лестницами и лифтами, так что чуть ли не половину города можно пересечь, не спускаясь на землю. На высоте десятков метров расположены площади, сады, прогулочные зоны, автострады и остановки общественного транспорта. Также здесь возведены несколько высочайших небоскребов Китая: Раффлз-Сити высотой 354 метра и Всемирный финансовый центр высотой 306 метров. Две части города, разделенные рекой Янцзы, соединяет крупнейшая в Китае канатная дорога, которая сама по себе является точкой притяжения для туристов. А еще Чунцин славится своей экстремально острой национальной кухней.