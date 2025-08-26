Россияне массово инвестируют в гостиничные и туристические проекты

Интерес к инвестициям в туриндустрию связан с ростом внутреннего туризма

Основатель Форума регионов России «Развитие туристской инфраструктуры», генеральный директор ООО «Пир Экспо» Елена Меркулова рассказала, что инвестиции в гостиничные и туристические проекты становятся мейнстримом у россиян.

По ее мнению, повышенный интерес частных инвесторов к проектам в сфере туризма обусловлен развитием внутреннего туризма и стремлением найти альтернативные пути сохранения капитала в условиях растущей инфляции.

«Интерес к инвестированию в туристическую индустрию демонстрируют частные инвесторы, приобретающие паи в строящихся комплексах. Относительно невысокий порог вхождения в этот бизнес и его ликвидность сделали такой формат инвестиций популярным. Но гостиничные объекты, имеющие множество миноритарных инвесторов, достаточно сложны в управлении. Этот вопрос требует серьезной правовой проработки», — отметила Меркулова.

Она уточнила, что большая часть объектов недвижимости, интересных частным инвесторам, сосредоточена в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Крыму — регионах, традиционно востребованных у туристов и отдыхающих.

Еще одним фактором, стимулирующим активность инвесторов, является их уверенность в государственной поддержке развития туристической инфраструктуры регионов, что, безусловно, увеличивает инвестиционную привлекательность проектов, ориентированных на туристический поток. Особую ценность имеют объекты, рассчитанные как на гостей, так и на местных жителей, например, термальные комплексы, аквапарки и парки развлечений, добавила Меркулова.

Эти и другие тенденции рынка туристической недвижимости станут темой обсуждения участников Форума регионов России «Развитие туристской инфраструктуры», который состоится в сентябре.