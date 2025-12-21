Россияне более суток не могут улететь из Москвы в Хургаду

Самолет, выполняющий рейс из Москвы в Хургаду, опаздывает уже на целые сутки и три часа. Туристы возмущены, что теряют драгоценное время отпуска, сообщает «Осторожно, новости» .

Предварительно известно, что пассажиры рейса MS 728 авиаперевозчика EgyptAir должны были улететь на отдых еще 21 декабря в 01:15, но в итоге вылет задержали.

Сначала рейс был задержан на час, а в дальнейшем — на 4:30 утра 22 декабря. Людям пообещали компенсацию, однако пока они вынуждены самостоятельно оплачивать свое размещение.

Одна из туристок рассказала, что вместе с мужем и двумя детьми приехала в Москву из другого города, чтобы из российской столицы отправиться в Египет. В итоге рейс сильно задержали, а ей и ее семье не предоставили никакой помощи.

«Мы сняли сами отель, потратили уже кучу денег и не понимаем, что делать. Сказали, что нам сделают перерасчет дня, но верить ли им — непонятно. Мы и так летели на неделю всего. Мне нужен мой день, а не перерасчет», — рассказала возмущенная женщина.

Что стало причиной задержки рейса в Египет, не уточняется.

