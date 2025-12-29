Россиянам запрещают въезд в Таиланд из-за конфликта с Камбоджей

Туристам из РФ не разрешают въезжать в Таиланд на фоне конфликта с Камбоджей. Правила прибытия в страну значительно ужесточили, сообщает Baza .

20-летний блогер Павел Викулов из Санкт-Петербурга 14 дней жил в Камбодже. Потом из Лаоса поехал на автобусе до тайского Бангкока.

На границе Викулова начали проверять. Тайская пограничница просила показать билеты и паспорта. Увидев, что у мужчины российское удостоверение личности, она якобы сказала: Russian — no.

Затем туристу рассказали, что в рамках нового закона граждане РФ и Украины могут прибыть в Таиланд исключительно по воздуху. Люди в очереди поделились с Викуловым, что отказов во въезде было немало.

Таиланд ужесточил контроль за въездом для жителей иных государств в связи с обострением конфликта с Камбоджей. Правительство боится, что безвизовый режим могут применять для проведения операций против безопасности государства. Например, для вербовки наемников или шпионов среди пассажиров из Восточной Европы и Северной Азии.

