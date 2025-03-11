Россиянам рекомендовали заранее бронировать отдых на майские праздники

Исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова рекомендовала россиянам бронировать отдых на майские праздники заранее для экономии. Также эксперт назвала самые популярные направления для отдыха в этом году, сообщает Общественная Служба Новостей .

В 2025 году майские праздники выпадают на два четырехдневных периода: с 1 по 4 и с 8 по 11 числа.

Из зарубежных направлений, как отметила специалист, у российских туристов популярны Египет, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, также после пандемии возвращаются активные туры в Китай и Вьетнам. Популярны среди внешних направлений Куба и Индонезия. Однако эксперт рекомендовала зарубежные путешествия только тем, кто сможет объединить праздничные дни в одни каникулы.

Тем, кто не сможет отдохнуть в течение 10 дней, стоит присмотреться к путешествиям внутри страны или в ближнем зарубежье. В России можно съездить на Байкал, в Минск, Карелию. По одному Золотому Кольцу туроператоры предлагают больше 100 программ. Экскурсионные туры в Петербург, Нижний Новгород, Казань Ростов Великий, Москву также стоят внимания. За праздники можно успеть посетить все крупные города страны.

Не стоит забывать и о речных круизах, которые уже можно забронировать на майские праздники. Однако начать обращения в турагентства стоит начать уже сейчас.

«Если мы будем говорить об отдыхе на майских в середине апреля, то выбор направлений там еще будет, но тот объект размещения, который хочет для себя турист, уже может выпасть. И цены ближе к праздникам будут уже другие», — предупредила Осипова.