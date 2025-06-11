Россиянам рассказали, как правильно готовиться к автопутешествию

Лето — это то время года, когда жители России стараются путешествовать, в том числе на автомобиле внутри страны. Автоэксперт Вячеслав Лысаков рассказал, как правильно подготовиться к приключениям на машине, чтобы они оставили в памяти только приятные воспоминания.

Лысаков отметил, что перед любой длительной поездкой на автомобиле следует уделить внимание его техническому состоянию.

«Прежде всего, конечно, нужен осмотр внешне автомобиля, проверка подвески, смена масла, жидкости. Если регламент технический говорит о том, что процедура положена там через тысячу километров, то желательно сделать ее пораньше, потому что любая поездка на отдых в пределах нашей страны — это достаточно большое количество накрученных на колеса километров», — рассказал Лысаков в разговоре со Sputnik.

Автоэксперт порекомендовал россиянам постараться учесть в том числе качество дорог на своем пути и на всякий случай подготовить с собой в поездку сменное колесо или набор для экстренного ремонта.

В автомобиле обязательно должна находиться аптечка, еда и напитки с запасом, потому что в дороге может произойти что угодно. Лысаков отметил, что в курортных направлениях России уже создано достаточное количество заправок, поэтому возить с собой дополнительное топливо не нужно. Об этом можно позаботиться в случае, если направление для автопутешествия выбрано нетипичное.

«Также багаж надо размещать таким образом, чтобы вещи, которые могут понадобиться, были все-таки наверху, в том числе это касается и аварийных случаев в виде прокола шин. Это для того, чтобы не разгружать весь багажник, такие вещи надо иметь под рукой, в доступном месте», — добавил Лысаков.

Ранее исполнительный директор «Альянса туристических агентств» Наталия Осипова рассказала, что в 2025 году у жителей России на 60% вырос интерес к путешествиям внутри страны. Все больше людей стараются посетить новые регионы и познакомиться с их культурой.