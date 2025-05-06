Россиянам рассказали, как не попасть на мошенников при покупке туров

Юрист из Центральной московской коллегии адвокатов Ирина Степанова рассказала, как мошенники обманывают россиян при бронировании туристических услуг и какая им грозит ответственность за подобные действия, сообщает АБН24 .

Как отметила эксперт, распространена практика размещения аферистами поддельных объявлений и создания поддельных сайтов туристических агентств, где публикуются заманчивые дешевые путевки. В таких случаях зачастую покупатель после оплаты не получает никаких документов либо подделанные бумаги о бронировании, с помощью которых впоследствии человек не сможет попасть на рейс или в отель.

Существует схема создания туристических агентств с минимумом юридических данных. Такие компании исчезают из поля зрения покупателя после получения предоплаты. Жертвам приходят рассылки о «горящих» турах и билетах, а оплату в таком случае просят переводить на личные счета из-за срочности.

«В России мошенничество квалифицируется по статье 159 УК РФ. В зависимости от суммы ущерба и обстоятельств преступления предусмотрены соответствующие меры наказания. Особенно распространен штраф до 120 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период до одного года», — добавила специалист.

Более того, Степанова отметила, что наказанием могут стать обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до 2 лет или лишение свободы до 5 лет. Пострадавший может обратиться за помощью в Роспотребнадзор и суд, чтобы потребовать возмещения убытков и защитить свои права.

Чтобы избежать обмана, эксперт рекомендовала людям быть внимательнее и совершать покупки только на проверенных сайтах операторов и авиакомпаний. Также стоит проверять лицензии у туристических организаций и не переводить средства на личные счета.