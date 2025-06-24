Россиянам ответили, в какие странах потребуют загранпаспорт нового образца

Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, в каких странах больше не будут принимать российский заграничный паспорт старого образца, сообщает «Вечерняя Москва».

Как отметит специалист, некоторые таможни не будут принимать такие документы из-за отсутствия специального модуля с биометрическими данными владельца. В паспортах нового образца, которые сейчас выдаются на 10 лет, такая опция имеется, она позволяет идентифицировать владельца.

«Раньше сотрудник на таможне проверял паспорта через специальное устройство. С новыми паспортами такая процедура не нужна: достаточно приложить специальный чип-элемент», — добавил Мельник.

По мнению эксперта, в ближайшее время пройдет реформа, в результате которой в России перестанут выпускать загранпаспорта старого образца. Тем не менее, со слов Мельника, нововведение не принесет сильных неудобств россиянам, так как ограничения будут распространяться на страны Евросоюза, то есть Литву, Эстонию, Норвегию, Данию, Чехию и Францию. В эти страны для въезда необходим документ нового образца.

Любимых курортов россиян данная участь не коснется. Турция, Египет, Тунис, Таиланд, Куба, Китай, ОАЭ, Мексика продолжат принимать заграничные паспорта любого образца.