Россиянам ответили, куда лучше всего поехать отдыхать в бархатный сезон

Руководитель крупного туристического агентства, эксперт в сфере туризма с 22-летним стажем Татьяна Петрушина рассказала о самых актуальных направлениях для отдыха в конце августа, сообщает «Вечерняя Москва» .

Как отметила специалист, среди заграничных курортов популярны Китай и Южная Корея. Для любителей приключений отлично подойдут морские круизы по Средиземному морю, Персидскому заливу.

Более того, сейчас для москвичей доступно множество направлений, даже несмотря на то, что нет прямых перелетов. Авиакомпании предлагают наиболее короткие и удобные пересадки, поэтому туристам важно анализировать и сравнивать разные варианты вылетов. Для массовых стран эксперт рекомендовала выбирать пакетные туры.

Если хочется попутешествовать по России, Петрушина отметила экскурсионные туры в Карелию, Татарстан, Псковскую область, Северную Осетию, Дагестан, Свердловскую область, Пермский край, Санкт-Петербург и область. В России осенью можно насладиться красотой и теплом в поездке, а также восхититься красотой природы, ее неповторимостью и уникальностью.

Например, если не получилось успеть забронировать тур в бархатный сезон, можно обратить внимание на Вьетнам. Здесь бархатный сезон длится с декабря по апрель, поэтому погода будет преимущественно солнечная и ясная, дожди редки, а температура — +30…+35 градусов. Эксперт выделила города Дананг, Хюэ, Хойан, там есть все необходимое для отдыха. А средняя стоимость путевки на 7 дней во Вьетнам начинается со 100 тыс. рублей.