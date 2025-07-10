Россиянам ответили, как открытие аэропорта в Геленджике скажется на ценах отелей

С 10 июля аэропорт Геленджика возобновил свою работу. Стало известно, сколько стоят билеты и как это отразится на стоимости отелей на Черноморском побережье, сообщает Общественное Телевидение России .

Известно, что еще вечером 9 июля билеты на сайте «Аэрофлота» из Москвы в Геленджик можно было приобрести по цене от 17 804 рублей. Однако к 10 числу их уже не осталось, сейчас стоимость самого дешевого билета по направлению с вылетом на 18 июля составляет 52 095 рублей без багажа.

Вылеты с 26 июля и дальше еще не раскупили, и цены заметно ниже. С этой даты стоимости начинаются от 25 984 рубля. Цена за полет в эконом классе прямым рейсом без багажа колеблется в районе 25-30 тыс. руб до 2 августа. Начиная с 3 числа улететь по таким же условиям можно от 19 до 21 тыс. рублей.

«Но точно так же нельзя исключать, что на линию выйдут и другие перевозчики, конкуренция усилится, что приведет к снижению уровня тарифов. Это, на мой взгляд, вполне вероятный сценарий, если первый опыт продаж, полетов будет благоприятным», — добавил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

При этом, как отметил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, открытие аэропорта не повлияет на цены на путевки и номера в отелях, так как их стоимость уже сложилась. Однако это значительно повлияет на туристический поток, увеличится количество отдыхающих не только в самом Геленджике, но и в близлежащем Туапсинском районе и Анапе.

Эксперт добавил, что данное событие станет отличным импульсом для развития туризма в этом сезоне. Также он надеется, что востребованность направления увеличится, а цены — нет. Более того, аэропорт откроет для туристов новые возможности перемещения и еще один вариант пути в Крым.