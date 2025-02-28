Россиянам не рекомендовали посещать курорты Черного моря в этом сезоне

Эксперт Лакустова: отдых в 2025 году на Черном море небезопасен для человека

Продолжаются масштабные работы по устранению последствий разлива мазута в Черном море с участием волонтеров и сотрудников МЧС. Анапа, Крым, Азовское побережье загрязнены. Член Общественного совета при Росгидромете по мониторингу окружающей среды, директор фонда «Зеленая миссия» Ольга Лакустова заявила, что очистить пляжи до конца 2025 года не получится, сообщает Life.ru .

На полное восстановление экосистемы после экологической катастрофы понадобится около 10 лет. Эксперт отметила, что мазут содержит токсичные вещества и несет опасность для организма человека. Чтобы не получить заболеваний органов дыхания, кожи, аллергические реакции и многого другого, с мазутом нельзя взаимодействовать без средств защиты.

«Но даже несмотря на их наличие, уже через несколько часов начинают наблюдаться признаки токсического воздействия», — предупредила эксперт.

Волонтерам, работающим на месте ликвидации последствий катастрофы, ставят капельницы для вывода токсинов из организма. Лакустова настоятельно рекомендовала избегать поездок в пострадавшие регионы в этом сезоне.

Однако туризм на черноморском побережье полностью не исчезнет. По мнению эксперта, выиграют в этой ситуации отели с собственными бассейнами и аквапарками. Частный сектор может столкнуться с нехваткой туристов в этом году.