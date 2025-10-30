Время пришло: россиянам назвали лучшие даты для путешествий в Китай

Эксперт: лучшее время для поездки в КНР — апрель, май, сентябрь и октябрь

С 15 сентября россияне могут посещать Китай без визы — понадобится только загранпаспорт. Но Поднебесная скрывает в себе сотни направлений для путешествия: популярных, загадочных, ярких, диких и комфортных для туристов. Как выбрать даты для поездки в разные части КНР, рассказал РИАМО эксперт сервиса Onlinetours Оксана Власенко.

Китай — территория площадью почти 96 млн кв. км. Путешествовать по КНР можно круглый год, но в каждом регионе разные погодные условия и обстоятельства, влияющие на то, насколько комфортно пройдет путешествие. В целом год в Китае можно разделить на 3 туристических сезона: пик сезона (с июня по август), промежуточный сезон (с марта по май и с сентября по ноябрь) и межсезонье (с декабря по февраль). При этом в разных частях Китая комфортнее путешествовать в разные сезоны.

Теплая осень

Многие считают осень идеальным временем для большинства городов Китая. Летняя жара ощущается уже не так остро, а осматривать бесконечные достопримечательности страны так намного комфортнее. К тому же пейзажи будто оживают и наполняются красками: синие озера Цзючжайгоу, красные кленовые листья в пекинском парке Сяншань и золотистые деревья гинкго в Запретном городе точно не оставят вас равнодушными.

Температура воздуха колеблется от плюс 15 до плюс 27 градусов. Меньше осадков, мягкий ветер, больше ясных дней — прекрасный сезон для любителей природы, фотографов и любителей проводить время на открытом воздухе. Особенно привлекательны осенью для туристов такие направления как Гуйлинь, Чэнду, Синьцзянь и Чунцин.

Весна

Китай советуют посещать весной из-за мягкой погоды и ясного неба. Особенно хорош Пекин: можно гулять по старинным хутунам, исследовать Запретный город и Великую Китайскую стену. Также весной из-за цветения сакуры и магнолий преображается Шанхай. Это прекрасное время для прогулок по набережной Вайтань или поездки в города на воде.

Еще одно популярное направление весной — Ханчжоу. Озеро Сиху окружают цветущие ивы, а с чайных полей в деревне Лунцзин жители уже собирают весенний урожай. Всего в нескольких часах езды находится Хуаншань, впечатляющая своими туманными вершинами, цветущими азалиями и яркими восходами солнца.

Лето в Поднебесной

Многие туристы выбирают летние даты из-за детских каникул. Но и у китайских детей каникулы летом, что делает июнь–август пиком внутреннего туризма. В это время цены выше, людей больше, а температура плюс 28–34 градусов. Однако, правильно выбрав направление, можно хорошо отдохнуть летом в Китае.

Так, для летнего отдыха российские туристы могут отправиться в национальный парк Чжанцзяцзе в провинции Хунань, провинцию Юньнань с ее разнообразием ландшафтов и культур, Тибет, Шаньси и Внутреннюю Монголию. Помимо этого, круиз по реке Янцзы станет идеальным способом насладиться летними пейзажами.

Зимний Китай

Зимой в КНР холодно, от минус 30 до плюс 8 градусов. В Северном Китае обычно температура ниже нуля, а на улицах снежно. В Южном Китае, особенно в Юньнани, температура обычно выше нуля и значительно теплее, чем в Северном, а деревья даже могут оставаться зелеными.

Зимой россиянам стоит отправиться в Харбин на всемирно известный Фестиваль льда и снега. Еще одним отличным вариантом станет горнолыжный курорт Ябули.

Для баланса между мягкой погодой и городской суетой следует выбрать район Большого залива (Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Гонконг и другие города). Здесь можно гулять по живописным паркам, пробовать кантонскую кухню и наслаждаться праздничными огнями, не укутываясь в теплую одежду.

Другое популярное зимнее направление — Тайвань. Туристы приезжают сюда за туманными горными тропами, природными горячими источниками и ночными рынками.

При этом лучше избегать крупные государственные праздники, чтобы не столкнуться с многочасовыми очередями у достопримечательностей. Так, особенно многолюдно в КНР бывает на праздник Цинмин (3–5 апреля), День труда (30 апреля — 4 мая) и Национальный день (30 сентября — 6 октября).

Таким образом, лучшее время для поездки в Поднебесную — апрель, май, сентябрь и середина-конец октября. Поздняя осень (начало ноября) — тоже разумный выбор, особенно если отправиться в южные регионы страны, заключила Власенко.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.