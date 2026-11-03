Россиян предупредили о риске подорожания новогоднего отдыха на 30–50%

Туристам, которые откладывают бронирование на Новый год до ноября, грозят рост цен и нехватка номеров. Об этом рассказала коммерческий директор альянса RODINA Hotels Алена Фролова, сообщает Газета.ru .

По словам Фроловой, в 2026 году россияне стали бронировать новогодние поездки существенно раньше. Гостиницы используют динамические тарифы: стоимость растет по мере заполнения отелей.

«Уже с первых дней октября алгоритмы динамического ценообразования автоматически поднимают стоимость по мере заполнения номерного фонда. Те, кто откладывает бронирование до ноября, рискуют столкнуться не только с ценовым скачком на 30–50%, но и с полным отсутствием свободных номеров категории „стандарт“ и семейных номеров», — объяснила Фролова.

К середине октября загрузка премиальных загородных и курортных отелей на новогодние даты достигает 70–80%. Среди популярных направлений — Сочи, Подмосковье, Сибирь и Дальний Восток.

Эксперт посоветовала бронировать с конца сентября по первую декаду октября и выбирать тарифы с гибкой отменой. Гости все чаще ищут отели со спа, культурными программами, гастрономией и детской инфраструктурой. Главным трендом встречи 2027 года Фролова назвала камерный семейный отдых вместо шумных банкетов.

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