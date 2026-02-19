Россия и Саудовская Аравия в ближайшие месяцы введут безвизовый режим

Соглашение о безвизовом въезде между РФ и Саудовской Аравией вступит в силу в течение нескольких месяцев. Соответствующий межправительственный документ был подписан сторонами в декабре, напомнил в беседе с РБК чрезвычайный и полномочный посол в королевстве Сергей Козлов.

Дипломат охарактеризовал договоренность между странами как беспрецедентную, поскольку у Саудовской Аравии ранее не было подобных соглашений с другими иностранными государствами, кроме стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. В настоящее время, как отметил Козлов, идет процесс завершения необходимых внутригосударственных процедур в обеих странах. На это, по его мнению, потребуется некоторое время, возможно, несколько месяцев, после чего режим официально заработает.

Что касается конкретных сроков, то в правительстве России звучали разные прогнозы. Так, представитель Минэкономразвития Никита Кондратьев не исключал запуск безвизового режима уже в конце февраля — начале марта. В то же время министр промышленности и торговли Антон Алиханов называл более отдаленную перспективу — вторую половину 2026 года.

Актуальность данного шага подтверждается растущим туристическим потоком. Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), по итогам 2025 года Саудовская Аравия вышла на второе место по числу туристов, посетивших Россию, уступив лишь традиционным лидерам. За год границу пересекли 74,9 тысячи граждан королевства, что на 35,8% превысило показатели 2024 года, когда саудовцы занимали шестую строчку рейтинга. Посол назвал эту динамику очень позитивной, связав значительный рост интереса с чемпионатом мира по футболу 2018 года в России, который посетили около 10 тысяч болельщиков из королевства.

В свою очередь, за первые три квартала 2025 года Саудовскую Аравию с туристическими целями посетили примерно 35 тысяч россиян.

Развивается и прямое авиасообщение. Как напомнил Козлов, саудовская авиакомпания Flynas с августа прошлого года выполняет регулярные рейсы по маршруту Эр-Рияд — Москва, а в декабре была открыта линия Москва — Джидда. В планах перевозчика на 2026 год — запуск полетов в Санкт-Петербург. С российской стороны о намерениях летать в королевство заявляла авиакомпания «Азимут».

