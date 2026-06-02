Радий Хабиров призвал туристов ехать в Башкирию

Глава Башкирии Радий Хабиров пригласил туристов посетить санатории, природные объекты и театры региона. Республика занимает пятое место в России по количеству отдыхающих в здравницах, сообщает kp.ru .

Радий Хабиров заявил, что Башкирия предлагает разные форматы отдыха — от городских прогулок до лечения и экотуризма. Он отметил Уфу, а также Бирск, Стерлитамак и Благовещенск как точки притяжения для гостей.

«Но все-таки наша жемчужина — природа и лечение. Мы по количеству туристов в санаториях 5-е место в России занимаем. У нас много природных объектов: Гумеровское ущелье — пожалуйста, ковыльные степи на юге республики, леса, водопады, озера», — сказал Хабиров.

Глава региона подчеркнул, что в республике работают сильные театральные труппы, а постановки идут на татарском, русском и башкирском языках.

Отдельно он рассказал о развитии инфраструктуры. Власти приняли программу развития придорожного сервиса, чтобы путешественники могли заправиться, перекусить и воспользоваться базовыми удобствами.

«Я на своей шкуре испытал: несколько лет назад едешь на машине, и хочется же где-то остановиться, руки помыть… И вот ходили тогда, как говорится, в лесок», — признался Хабиров.

По его словам, для роста туризма важно также ремонтировать дороги и расширять авиасообщение из Уфы. До ограничений 2019 года действовал прямой рейс Уфа — Вена, прорабатывались направления в Тель-Авив, Милан и Франкфурт-на-Одере.

