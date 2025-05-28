Путешествия внутри страны: какие направления стали самыми популярными у россиян

Подмосковье и столица входят в тройку лидеров внутреннего туризма в России

Помимо туров в зарубежные страны, среди россиян популярны путешествия внутри РФ, в топ-3 традиционно входят Московский регион и Санкт-Петербург, сообщил РИАМО вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

«Номер один, безусловно, Краснодарский край. Дальше с небольшим отрывом идут Москва и Подмосковье. Затем тоже с небольшим отрывом Петербург и Ленобласть. Вот это такая тройка лидеров», — сказал Мкртчян.

На четвертом месте находится Крым, но с отставанием от лидеров. За пятое место в топе активно борются Калининградская область и Республика Татарстан.

Среди других регионов России интересом пользуются Дагестан и Алтай, также очень популярно озеро Байкал.