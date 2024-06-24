Психолог рассказала, что надо учесть при планировании семейного отдыха

При планировании семейного отдыха нужно договориться, кто за какую сферу отвечает и какие обязательства берет на себя, сообщила РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

«Это касается как определения маршрута путешествия, так и распределения обязанностей. Чтобы не было обид друг на друга из-того, что один из партнеров бронировал жилье, покупал билеты и составлял план поездки, пока другой отдыхал. Договоритесь, кто за какую сферу отвечает и какие обязательства берет на себя», — сказала Игонина.

Она посоветовала еще до поездки постараться решить, кто за какие траты отвечает, в каком количестве и на что они планируются. Вряд ли один из партнеров будет доволен, если второй неожиданно потратит предназначенные для всего отпуска деньги на спонтанную покупку, будь то шуба или часы редкой модели.

«Будет лучше, если заранее обговорить то, как каждому хотелось бы проводить время. Если вы предпочитаете активный отдых, а партнер любит нежиться на теплом песочке, не стоит навязчиво агитировать его прыгать с парашютом. Также плохой идеей будет согласие на авантюру только из-за любви к своей половинке», — отметила психолог.

Игонина порекомендовала избегать острой критики по отношению к партнеру.

«Можно ошибиться в выборе жилья или мест в самолете, забыть дома все купальные принадлежности, перепутать направление и полдня ехать в противоположную сторону. Помните, что выяснение отношений и оскорбительные эпитеты в адрес „домашнего Ивана Сусанина“ способны привести к крупной ссоре и испорченному у всех настроению. А ситуацию исправить можно всегда», — пояснила специалист.

По мнению эксперта, нужно оставить все домашние хлопоты позади и не обсуждать их во время путешествия. Можно поиграть в игру «Мы только что начали встречаться». Стоит попробовать полностью отдаться романтике и наслаждению, проводить как можно больше времени с удовольствием, радуясь простым вещам.

«Не стоит бегать и впопыхах стараться осмотреть как можно больше достопримечательностей за пару дней — так вы потратите не только силы, но и будете эмоционально перегружены. Оставляйте время для элементарного веселья, лени. А если нужно побыть одному, не стесняйтесь об этом сказать напрямую. Совместный отдых — это радость, а не проблема отбывать повинность», — подчеркнула Игонина.