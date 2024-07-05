Психолог Игнатьева: невероятно сближающее хобби для отца и ребенка – турпоходы

Достаточно сложное для реализации, но невероятно сближающее хобби — это туристические походы разной степени сложности, сообщила РИАМО педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки города Москвы Ирина Игнатьева.

«Достаточно сложное для реализации, но невероятно сближающее хобби – это туристические походы разной степени сложности. Для ребенка это похоже на игру «выживание на необитаемом острове». Взрослый мужчина и ребенок чувствуют важность вклада друг друга в общее дело, формируется чувство взаимопомощи в преодолении препятствий», – сказала Игнатьева.

Она добавила, что ребенок в походе познает себя, наблюдает, что у него получается легко, а что пока дается с трудом. Определяет, что ему интереснее.

«Спорт –также отличное совместное хобби. Такие совместные занятия хороши в любое время года, летние каникулы – не исключение. Выбор спортивных занятий большой, найдите те, которые будут по душе обоим. Если это командный вид спорта, то можно сыграть с детьми и их родителями», – рассказала столичный психолог.

Игнатьева отметила, что годится и обычная физкультура, джоггинг, упражнения на турнике. Можно включить соревновательный элемент, если разница в спортивной подготовке у взрослого и ребенка незначительна.

«Хорошей мотивацией станет ведение трек-листа, в котором участники обозначат цель и будут регулярно отмечать свои результаты. Например, научиться подтягиваться 10 раз к концу лета», – заключила специалист.