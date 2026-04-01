Продолжаем отдыхать: почему взлет цен на авиабилеты не повлияет на россиян

Повышение топливного сбора на 10–15 тысяч рублей ощутимо бьет по бюджету, особенно при бронировании туров на семью. Для четырех человек чек мгновенно вырастает на 40–60 тысяч. Однако полного отказа россиян от отпусков из-за этого скачка цен не произойдет. Об этом РИАМО сообщила специалист по подберу туров Ангелина Фомичева.

Ранее стало известно, что цены на авиабилеты взлетят еще на 10–15 тысяч рублей из-за повышения топливного сбора.

По словам эксперта, практика показывает, что люди воспринимают смену обстановки как базовую психологическую потребность, на которой экономят в последнюю очередь.

«Вместо отмены поездок туристы массово меняют формат отдыха. Чтобы компенсировать дорогой перелет, клиенты сокращают продолжительность туров с привычных 12 дней до 7–8 ночей. Многие снижают требования к проживанию: вместо премиальных пятерок бронируют бюджетные четверки или отказываются от формата «все включено», – сказала Фомичева.

Также возрастет спрос на стыковочные рейсы с долгими пересадками, которые всегда дешевле прямых.

Часть потока перераспределится на внутренние курорты и соседние страны, куда можно доехать на автомобиле или поезде.

«Отдыхать туристы не перестанут, они просто начнут прагматичнее подходить к выбору маршрута и жертвовать привычным комфортом ради сохранения самой возможности отправиться в отпуск», – объяснила специалист.

