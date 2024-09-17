Прямые авиарейсы из Москвы на Бали возобновились с 17 сентября

С 17 сентября авиакомпания «Аэрофлот» запустила прямые рейсы из Москвы на индонезийский остров Бали, сообщает РЕН ТВ .

Во вторник первый рейс отправился из российской столицы в город Денпасар. В сентябре будут осуществляться два рейса в неделю. Туристы смогут улететь на Бали по вторникам и субботам.

В октябре добавят еженедельный рейс по четвергам. Всего их станет три.

Первый заместитель гендиректора «Аэрофлота» по производству Андрей Семенов отметил, что МИД РФ, Минтранс, посольство Индонезии в России и российско-индонезийский деловой совет совместно проделали значительную работу, чтобы возобновить прямое авиасообщение.

Четыре года назад прямые полеты из Москвы на Бали были приостановлены. Добраться до острова можно было только с пересадками.