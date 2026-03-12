Правительство: туристам вернут деньги за отмененные туры на Ближний Восток

Россияне смогут вернуть средства за отмененные туры на Ближний Восток. Возврат осуществляется через фонд персональной ответственности туроператора, сообщает пресс-служба правительства РФ.

На возврат средств могут рассчитывать путешественники, которые приобрели тур в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иран, Израиль. Путешествие должно было проходить в период с 28 февраля по 31 марта.

Туроператорам необходимо будет представить уведомление о возврате в объединение туроператоров в сфере выездного туризма до 15 апреля включительно.

Также в правительстве рассказали, что срок оплаты отчислений в фонд персональной ответственности для туроператоров за I квартал 2026 года будет перенесен с 15 апреля на 15 июня.

Как отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, данные меры помогут десяткам тысяч россиян, которые остались без туров, и поддержат отрасль.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал бить по еврейскому государству и странам, где есть американские базы.

Согласно данным министерства транспорта РФ, российские и иностранные авиакомпании завершили операцию по возвращению российских туристов и пассажиров, которые столкнулись со сложностями при вылете из государств Персидского залива после эскалации на Ближнем Востоке.

