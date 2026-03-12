Завершающий вывозной рейс из ОАЭ прибыл в Шереметьево

Завершающий вывозной рейс из ОАЭ авиакомпании «Аэрофлот» прибыл из Дубая в Москву, сообщает РИА Новости .

«Рейс „Аэрофлота“ SU 521 из Дубая совершил посадку в 0.33 мск», — следует из данных табло.

Согласно данным Министерства транспорта РФ, российские и иностранные авиакомпании завершили операцию по возвращению российских туристов и пассажиров, совершавших пересадку, которые столкнулись со сложностями при вылете из государств Персидского залива. Всего в период со 2 по 11 марта было выполнено 284 рейса, которые перевезли приблизительно 59 тысяч человек, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Однако вооруженный конфликт на Ближнем Востоке продолжается. В данной обстановке МИД РФ обращает внимание граждан России на возможные риски, связанные с отменой стыковочных рейсов через аэропортовые узлы стран Персидского залива.

28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. Тот атаковал в ответ, в том числе военные базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. С начала конфликта территория ОАЭ тоже подвергается атакам Ирана. В некоторых эмиратских городах было закрыто воздушное пространство.

