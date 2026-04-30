Пошлина за ВНЖ в Турции для россиян подорожала почти в 15 раз

С четверга для россиян изменилась пошлина за вид на жительство (ВНЖ) в Турции, она выросла в 15 раз, сообщает «Осторожно, новости» .

Миграционный эксперт, ассистент турецких адвокатов, основатель ESG Consulting Group Екатерина Гусева отметила, что ранее цена на ВНЖ зависела от гражданства и срока проживания, а сейчас она стала общей для всех.

Теперь за ВНЖ в Турции нужно заплатить за один месяц около 350 лир (примерно 600 рублей), а за последующие — около 2,2 тыс. лир (3,6 тыс. рублей). Получается, что за год проживания цена может составить около 29 тыс. лир (48 тыс. рублей), а это почти в 15 раз больше, чем было ранее.

По словам Гусевой, об изменениях говорили еще в конце декабря 2025 года, но вступили в силу они только в этот четверг.

Она уточнила, что большинство граждан РФ и стран СНГ в Турции работают сами на себя, у них есть заработок, а также они пользуются турецкими счетами. Но с иностранцев страна не взимает налог и не планирует его вводить. Скорее всего, поэтому власти государства подняли сумму пошлины.

«По сути, это не так много. Где-то 620 долларов за год, то есть примерно по 50 долларов ежемесячно. И если трезво посмотреть на ситуацию, то вполне себе нормальные изменения. Но теперь нужно внимательнее подходить к оформлению ВНЖ, потому что ошибка обойдется дороже», — предупредила эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.