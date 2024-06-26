Полтора десятка отелей откроется в Карелии в 2024 году

Глава Карелии анонсировал открытие 16 гостиниц и отелей в регионе в 2024 г

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, что в 2024 году в регионе откроют 16 новых гостиниц и отелей. По его словам, они смогут принимать по 1,2 тыс. туристов в сутки, сообщает Общественное Телевидение России .

Парфенчиков рассказал, что в Карелии пока не хватает отелей, гостиниц и туристических баз. Потребность в подобных туристических объектах продолжит нарастать с каждым годом, подчеркнул глава региона.

Пока нынешние гостиницы и отели могут принимать около 20 тыс. постояльцев ежедневно, но властям необходимо дополнительно обеспечить примерно 10 тыс. мест для размещения.

«Тем более там у нас появились и объекты ЮНЕСКО даже, например, наши петроглифы 3 года назад получили этот статус», — добавил руководитель Карелии.

Наиболее популярные турнаправления у отдыхающих в Карелии — Северное Приладожье, музей-заповедник «Кижи» и Петрозаводск. В будущем туризм будет развиваться и в других районах, в том числе на Белом море и в северных и восточных уголках республики, заверил Парфенчиков.