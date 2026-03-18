Политолог Сипров заявил, что Крым стал одним из главных курортов для россиян

«До начала специальной военной операции поток туристов в Крым существенно вырос. Для большинства наших граждан Крым — это место, где можно качественно и относительно недорого отдохнуть всей семьей. Тем не менее многие крупные компании, банки и даже сотовые операторы до сих пор игнорируют эту экономическую реальность. Сколько еще это будет продолжаться — сказать сложно», – сказал Сипров.

Он добавил, что для этого должны произойти серьезные изменения внутри самой страны, в том числе в системе управления и среди элит.

«Русская весна показала очень важную вещь: люди в Крыму и Севастополе зачастую ставили интересы своей большой Родины выше личных выгод и рисков. Они сделали выбор, который уже стал частью истории. И, безусловно, это решение будет вписано в историю нашей страны», – подчеркнул эксперт.

18 марта празднуется День воссоединения Республики Крым с Российской Федерацией, которое произошло в 2015 году.

