Политолог Сипров заявил, что Крым стал одним из главных курортов для россиян
Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори
До начала специальной военной операции поток туристов на полуостров заметно вырос, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.
«До начала специальной военной операции поток туристов в Крым существенно вырос. Для большинства наших граждан Крым — это место, где можно качественно и относительно недорого отдохнуть всей семьей. Тем не менее многие крупные компании, банки и даже сотовые операторы до сих пор игнорируют эту экономическую реальность. Сколько еще это будет продолжаться — сказать сложно», – сказал Сипров.
Он добавил, что для этого должны произойти серьезные изменения внутри самой страны, в том числе в системе управления и среди элит.
«Русская весна показала очень важную вещь: люди в Крыму и Севастополе зачастую ставили интересы своей большой Родины выше личных выгод и рисков. Они сделали выбор, который уже стал частью истории. И, безусловно, это решение будет вписано в историю нашей страны», – подчеркнул эксперт.
18 марта празднуется День воссоединения Республики Крым с Российской Федерацией, которое произошло в 2015 году.
