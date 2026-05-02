Пожар на терминале в Туапсе полностью потушили

Оперштаб: в Туапсе ликвидировали пожар на морском терминале

Пожар на морском терминале в Туапсе полностью ликвидирован. Возгорание произошло после атаки беспилотников. Украинские дроны ударили по объекту в ночь с 30 апреля на 1 мая, об этом сообщили специалисты оперативного штаба по Краснодарскому краю.

Спасатели боролись с огнем почти двое суток. В тушении участвовали 130 человек. Работало более 40 единиц техники. Среди них — машины МЧС России.

Открытое горение потушили еще утром 2 мая. В настоящее время специалисты разбирают завалы.

Предварительно известно, что жертв среди людей удалось избежать. Ситуация находится на контроле компетентных служб.

