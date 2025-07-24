Политолог объяснил, что ждет туристов в Таиланде из-за конфликта с Камбоджей

Пока что нашим туристам ничего не угрожает. Они далеко от проблемных зон. Но если этот конфликт быстро не закончится и стороны не объявят о мирных переговорах, то туристический поток может существенно снизиться. Об этом РИАМО сообщил политолог, кандидат исторических наук Григорий Миронов.

В четверг войска Таиланда и Камбоджи начали боевые столкновения против друг друга. По мнению политолога, для многих эта новость стала неожиданностью, но на самом деле конфликт и напряженность в пограничной зоне государств зрели не один год. В основном, из-за храмовых комплексов, которая каждая из сторон считает своими.

Пока что идут перестрелки между военнослужащими сухопутных войск. Стороны обвиняют друг друга в провокации, а сами они лишь защищаются. Используются ракеты и стрелковое оружие.

«Интересно, что Таиланд, да и Камбоджа, любимы не только многими российскими туристами, но и релокантами, обосновавшимися там. У многих уже зреет нотка разочарования: куда они не едут, везде война. То Израиль, то вот теперь Таиланд. Нигде нет покоя российским релокантам», — сказал политолог.

Но, по словам эксперта, вряд ли этот конфликт будет иметь серьезную горячую фазу. Ни у Таиланда, ни у Камбоджи нет ресурсов для ведения многолетней войны. Поэтому обе стороны захотят быстрее потушить эту эскалацию, чтобы не пугать туристов, за счет которых обе страны и живут.