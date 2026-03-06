Полеты дорожают: как война на Ближнем Востоке ударила по туристам из России

Конфликт вокруг Ирана меняет привычные маршруты международных перелетов и уже отражается на стоимости отдыха, сообщила РИАМО профессор кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма Государственного университета управления Марина Жукова.

«ОАЭ были одним из самых популярных направлений у российских туристов, теперь придется поискать безопасную альтернативу. Поскольку самолеты вынуждены облетать опасные зоны, пассажирский трафик начинает перераспределяться в восточном направлении. Отмечается рост перевозок через азиатские хабы», — сказала Жукова.

По ее словам, авиакомпании перераспределяют пассажиропотоки на стыковочные рейсы через Китай, используя большое количество вариантов перелета и даже получая возможность организовать более продолжительную по времени перевозку без значительного увеличения себестоимости.

«Таким образом, относительно безопасными направлениями для зарубежного отдыха становятся страны Юго-Восточной Азии (Таиланд, Вьетнам), Восточной Азии (Китай, Япония, Южная Корея). По этим направлениям рейсы выполняются вовремя, без задержек. Там можно отдохнуть уже весной, но выбирать маршрут лучше без пересадок, в противном случае это тоже небезопасно», — отметила эксперт.

Жукова предупредила, что острова Индийского океана (Мальдивы, Сейшелы, Маврикий, Шри-Ланка) временно теряют привлекательность именно из-за невозможности организации стыковки авиарейсов ОАЭ. По-новому необходимо лететь через Китай и другие страны, а это в 1,5 раза дороже.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.