Подмосковье вошло в лидеры по числу объектов сельского туризма

Московская область вошла в число регионов-лидеров по количеству объектов сельского туризма в 2026 году. В регионе работает около 300 агротуристических площадок, и направление продолжает развиваться, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Сектор сельского туризма и малого гостиничного бизнеса в России демонстрирует устойчивый рост. По данным корпорации МСП, с начала 2026 года каждое пятое новое малое и среднее предприятие в гостиничной сфере зарегистрировано в сельской местности. Всего в стране действует около 6,8 тыс. объектов, ориентированных на прием и размещение туристов. При этом более 20% новых предприятий в этом сегменте ежегодно открываются вне городов, а в текущем году их доля превысила 22%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.