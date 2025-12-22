Подмосковье представило возможности делового туризма на международном конгрессе в Москве

Министерство культуры и туризма Московской области презентовало потенциал региона для организации деловых и корпоративных мероприятий на международном конгрессе Meet Global Mice Congress, который прошел в Москве 17–18 декабря, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Московская область приняла участие в крупнейшем международном конгрессе Meet Global Mice Congress, собравшем более 2,5 тысяч специалистов, включая свыше 350 иностранных гостей и 200 ключевых заказчиков отрасли. Среди 115 экспонентов были компании из России, стран БРИКС и СНГ.

Заместитель министра культуры и туризма Московской области Мария Баюх выступила с презентацией, в которой рассказала о современных конгрессно-выставочных площадках, исторических локациях, транспортной доступности и гостиничной инфраструктуре Подмосковья. Она подчеркнула, что регион сочетает близость к столице с уникальными культурными и природными объектами, а также готовностью создавать индивидуальные решения для мероприятий любого масштаба.

В течение двух дней на стенде Московской области проходили деловые переговоры с потенциальными зарубежными партнерами и представителями российских регионов. Были обсуждены перспективные проекты и возможности для сотрудничества. Участие в конгрессе позволило Подмосковью укрепить существующие связи и установить новые контакты на глобальном рынке делового туризма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область заинтересована в сотрудничестве с иностранными инвесторами. Власти региона делают нужные шаги в этом направлении.

Он добавил, что Подмосковью интересны идеи иностранных инвесторов.