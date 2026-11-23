Представители Московской области представили цифровые решения для контроля туристской индустрии на VII Всероссийском форуме контрольных органов — 2026 в Хабаровске. Форум завершился 21 ноября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

VII Всероссийский форум контрольных органов — 2026 за три дня объединил в Хабаровске более 900 участников из 87 регионов России. Программа включала две пленарные сессии, 18 тематических секций и два мастер-класса. Форум завершился в субботу, 21 ноября.

Подмосковье представляли сотрудники министерства культуры и туризма Московской области и ГКУ МО «Московская областная дирекция развития культурных и туристических инициатив». Они представили результаты контроля в туристской индустрии, в том числе проект «Чистый реестр». Он автоматически сверяет сведения о средствах размещения с базами Федеральной налоговой службы и помогает поддерживать актуальность реестра. Участники форума высоко оценили проект.

Главным итогом форума стал переход от сокращения числа проверок к оценке реальной эффективности контроля. Эксперты обсудили применение искусственного интеллекта и цифровых технологий в надзоре, риск-ориентированный подход, оценку добросовестности бизнеса, механизм «Инвестиции вместо штрафов» и развитие регионального и муниципального контроля.

Представители Подмосковья, отвечающие за контроль в туристской индустрии, получили благодарственное письмо за высокие показатели регионального государственного контроля. Практики и цифровые решения области распространят для использования в других регионах России.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.