Подходит не всем: русская туристка разочаровалась в отдыхе на Гоа

Туристка из России рассказала об ужасном обслуживании на Гоа

Путешественники жалуются на организацию сервисного обслуживания отдыха на Гоа, сообщает АБН24 со ссылкой на беседу с туристкой по имени Елизавета. По ее словам, проблемы начинаются еще в самолете, когда в час ночи иностранцев будят и предлагают ужин, а в 4 утра уже раздают завтраки.

Затем прибывшим приходится стоять в больших очередях в аэропорту на паспортном контроле: сотрудники работают очень медленно и нерасторопно. Такие же трудности возникают в отелях, ресторанах и магазинах.

По словам туристки, особенно неприятно сталкиваться со случаями мошенничества: как и Индии, местные жители всячески стремятся «развести» иностранцев на деньги.

По приезду на Гоа особенную внимательность надо проявлять при обмене валют в аэропорту или ближайших заведениях, посоветовала путешественница.