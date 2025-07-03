Четырех лучших специалистов из Ленинского округа отметили на премии «Служение»

В Доме Правительства Московской области состоялась торжественная церемония вручения премии «Служение» лучшим специалистам муниципальных образований. Четыре представителя из Ленинского городского округа были отмечены за их профессиональную деятельность и представленные проекты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального образования.

«Наша малая родина, каждый муниципалитет на карте Московской области — это и есть точки опоры нашего Президента, национального лидера, который своим примером, истинным служением показывает, как надо нам, таким разным. Для нашего Президента не существует вопросов федерального, регионального или муниципального значения, все вопросы — его. Вот так и мы, много лет выбравшие эту работу, и те, кто недавно пришли на муниципальную службу, посвящаем себя людям. Это наши земляки, они выбрали нас, доверили нам. Вместе с депутатским корпусом, с лидерами общественного мнения мы должны сделать все, чтобы человек вышел из кабинета, и ему не просто сказали вводное слово „завтра“, не просто дали надежду, а чтобы мы для себя сразу в голове сложили алгоритм действий и решения той задачи, которая перед нами стоит. Мы вместе — большая муниципальная команда», — сказала сопредседатель ВАРМСУ, член совета при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Депутат Совета депутатов Ленинского городского округа и заведующая детским садом № 27 «Бобренок» Марина Иноземцева заняла почетное третье место в конкурсе «Лучший специалист в сфере местного самоуправления» в номинации «Лучший депутат представительного органа муниципального образования».

Кроме того, благодарственными письмами за вклад в развитие местного самоуправления Московской области были отмечены: начальник территориального управления администрации муниципалитета Михаил Рассказов, член Общественной палаты и заместитель руководителя координационного военно-патриотического центра «Стратегия» Ольга Далимаева, заведующая отделом обслуживания центральной библиотеки Анастасия Терно. Все трое вошли в топ-50 лучших специалистов Московской области.

Премия «Служение» отмечает вклад специалистов в развитие местного самоуправления. Организатором данного мероприятия выступил Совет муниципальных образований Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.